12:21, 28 января 2026Бывший СССР

Зеленский поручил делегации решить один вопрос «как можно скорее»

Зеленский: Поручил делегации согласовать с США документ о восстановлении
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поручил делегации согласовать с США документ о восстановлении после конфликта. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Определили с нашей переговорной командой и правительственными чиновниками вещи, которые нужно глубже проработать в соглашении с США по послевоенному восстановлению», — написал Зеленский.

Помимо этого в сообщении он поблагодарил представителей президента США Дональда Трампа за конструктивную позицию в переговорах.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский планирует сорвать мирные переговоры, совершая теракты и удары по мирному населению.

