07:32, 28 января 2026

Женщина с помощью обычных ключей надолго превратила в ад жизнь нерадивого подчиненного

Олег Давыдов
Олег Давыдов

Фото: LumineImages / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Maiden_Far рассказала о знакомстве на новой работе с неуправляемым инженером. По словам автора, при трудоустройстве ее сразу предупредили о том, что ее основная обязанность — не управлять зданием, а присматривать за талантливым, но токсичным подчиненным.

«Именно так я и поступила. Ему приходилось обращаться ко мне по всем вопросам. Я должна была утверждать все расходы. Он также, по всей видимости, взимал плату за предоставление другим арендаторам возможности хранить вещи в пустующих помещениях. Я положила этому конец. Излишне говорить, что через месяц он уволился», — написала женщина.

Однако спустя какое-то время сохранивший ключи от замков экс-сотрудник начал мстить: приходил в здание и переставлял вещи, следил за новыми поставщиками, постоянно звонил с незнакомых номеров и устраивал для бывшего руководителя квесты: чтобы открыть определенную дверь, ей приходилось найти ключи от нескольких других.

«После того как я заменила все замки в здании, мне пришла в голову идея. Я заказала в типографии бирки для ключей с надписью: "Если найдете, позвоните, чтобы получить вознаграждение" и с его номером телефона. Я прикрепила 250 этикеток к 250 ключам и на протяжении следующего года систематически разбрасывала их: в нашем районе и в других городах, в туалетах, рядом с кофе-машинами в магазинах, на бензоколонках, в кабинетах врачей и даже на багажной стойке в аэропорту», — похвасталась женщина.

Время от времени она заглядывала на его страницы в социальных сетях, чтобы убедиться в действенности своей способа. Там бывший подчиненный нередко писал об этих ключах и связанных с ними постоянных звонках, которые злили его и причиняли немало неудобств.

Ранее работавший кассиром на заправке пользователь Reddit похвастался, как однажды изощренно отомстил постоянному клиенту за хамское отношение. Тот все время грубил ему и, покупая чипсы и сэндвичи, бросал на пол перед молодым человеком обертки, требуя, чтобы тот убирал их за ним.

