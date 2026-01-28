Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:07, 28 января 2026Культура

Звезда фильма «Грязные танцы» вернется к своей роли спустя 40 лет

Актриса Дженнифер Грей вернется к роли Бэби в продолжении «Грязных танцев»
Ольга Коровина

Кадр: фильм «Грязные танцы»

Съемки продолжения фильма «Грязные танцы» начнутся в 2026 году, звезда оригинальной картины Дженнифер Грей вернется к своей роли. Об этом сообщает Deadline.

Грей, сыгравшая в фильме 1987 года вместе с Патриком Суэйзи, снова исполнит роль Бэби. Актриса также выступит в качестве исполнительного продюсера картины. Известно, что к работе над проектом привлекли продюсеров «Голодных игр» Брэда Симпсона и Нину Джейкобсон, а также сценариста Ким Розенсток.

«Роль Бэби занимает значимое место в моем сердце, как и в сердцах многих поклонников. Нам потребовалось время, чтобы собрать людей, которым можно доверить продолжение наследия оригинального фильма. И я рада сообщить, что ожидание скоро закончится», — заявила Грей.

Ранее стало известно, что актеры Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон вернулись к ролям Китнисс Эвердин и Пита Мелларка в приквеле фильма «Голодные игры». Картина «Голодные игры: Рассвет жатвы» рассказывает о 50-х Голодных играх, которые состоялись за 24 года до событий серии фильмов с участием Лоуренс и Хатчерсона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти прояснили судьбу двух тысяч пропавших бойцов СВО. Некоторые отказывались выполнять боевые задачи

    Раскрыта сложность полной блокировки Telegram

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Раскрыт секрет успешного побега осужденных террористов из российского СИЗО

    ВС России поразили наводившую беспилотники на Крым систему ВСУ

    Выдачи ипотеки в России побили рекорд

    В России рекордно взлетели продажи одного вида транспортных средств

    Акции российских золотодобытчиков стремительно подорожали

    Российская пенсионерка сдала полиции истязавшую внучку дочь

    Совершивший массовую расправу в российском городе сделал неожиданное признание

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok