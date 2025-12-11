Дженнифер Лоуренс вернулась в «Голодные игры»

Актеры Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон снялись в приквеле «Голодных игр»

Американские актеры Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон вернулись к ролям Китнисс Эвердин и Пита Мелларка в приквеле фильма «Голодные игры». Об этом пишет The Hollywood Reporter (THR).

Картина «Голодные игры: Рассвет жатвы» рассказывает о 50-х Голодных играх, которые состоялись за 24 года до событий серии фильмов с участием Лоуренс и Хатчерсона. Инсайдеры THR утверждают, что Китнисс и Пит появятся в сцене из будущего.

В качестве режиссера приквела «Голодных игр» выступил Фрэнсис Лоренс, в фильме снялись Гленн Клоуз, Киран Калкин, Эль Фаннинг, Рэйф Файнс, Джесси Племонс и другие. В российский прокат «Голодные игры: Рассвет жатвы» выйдут 19 ноября 2026 года.

Ранее Лоуренс призналась, что могла сыграть в «Сумерках». По словам актрисы, она пробовалась на роль Беллы Свон в знаменитой франшизе, но не смогла пройти кастинг, получив отказ «сразу же».