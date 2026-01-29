Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:05, 29 января 2026Россия

29 января: какой праздник отмечают в России и мире

Екатерина Керсипова
Екатерина Керсипова (редактор)
СюжетПраздники в России

Фото: Никита Назаров / РИА Новости

29 января в России отмечается День первооткрывателя, а по всему миру отмечают День автомобиля. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 29 января 2026 года в России и других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России 29 января

День первооткрывателя

Портрет Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена работы неизвестного художника, 1834-1840 гг.

Портрет Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена работы неизвестного художника, 1834-1840 гг.

Изображение: Public Domain

29 января 1820 года русские мореплаватели Михаил Лазарев и Фаддей Беллинсгаузен первыми в мире достигли берегов Антарктиды и подтвердили свои предположении о существовании еще одного материка.

Праздники в мире 29 января

Всемирный день автомобиля

29 января 1886 года немецкий изобретатель-конструктор Карл Бенц получил патент на первый в мире автомобиль. Это было трехколесное устройство с бензиновым мотором мощностью меньше одной лошадиной силы. Машина, получившая название Motorwagen, могла «разгоняться» до 16 километров в час.

Какие еще праздники отмечают в мире 29 января

  • День необязательств;
  • День неспешного заплетания кос;
  • День пунша.

Какой церковный праздник 29 января

Поклонение честным веригам апостола Петра

Согласно преданию, около 42 года апостол Петр по приказу Ирода Агриппы был заключен в темницу за проповедь о Христе. В темнице его связали двумя железными цепями (веригами). Ночью, накануне суда, апостолу явился Ангел, который снял с него цепи и чудесно вывел из темницы. Христиане, услышав о чуде, взяли вериги и сохранили как драгоценность. Позже были зафиксированы свидетельства о том, как больные получали исцеление, поклонившись веригам.

Изображение: Public Domain

Какие еще церковные праздники отмечают 29 января

  • День памяти праведного Максима, Христа ради юродивого, иерея Тотемского;
  • День памяти мучеников Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, бабки их Леониллы и с ними Неона, Турвона и Иовиллы;
  • День памяти мученика Данакта Иллирийского, чтеца (II).

Приметы на 29 января

В народе день 29 января получил название Петр-полукорм. На Руси считалось, что к 29 января прошла ровно половина зимы, а значит в амбарах должна остаться ровно половина запасов продуктов и корма для скотины. Если обнаруживался излишек, его можно было продать и немного заработать.

  • Если ветер дует с севера, быть морозу.
  • Если день снежный, то летом трава будет пышная.
  • Если поругаться с близкими в этот день — дома поселится нечисть.

Кто родился 29 января

Антон Чехов (1860-1904)

Фото: Public Domain

Классик русской литературы, писатель и драматург. Его произведения переведены на более чем сто языков. А культовые пьесы — «Чайка», «Вишневый сад», «Три сестры» — уже дольше века ставятся на главных театральных площадках планеты.

Любовь Орлова (1902-1975)

Советская актриса театра и кино, считалась любимой артисткой Иосифа Сталина. Одной из ее самых известных работ стала роль Анюты в фильме «Веселые ребята». Также Орлова блистала в картинах «Волга-Волга», «Цирк», «Весна» и многих других.

Кто еще родился 29 января

  • Надежда Маркина (67 лет) — российская актриса;
  • Опра Уинфри (72 года) — американская телеведущая;
  • Адам Ламберт (44 года) — американский певец, актер;
  • Дмитрий Маликов (56 лет) — российский певец и композитор;
  • Джиа Карранджи (1960-1986) — американская модель, одна из первых супермоделей в мире.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио заявил, что соглашение по гарантиям безопасности для Украины достигнуто. Он резко высказался о роли Европы в этом вопросе

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    В Британии обратились с громким призывом к США

    Названо число оставшихся без света жителей Киева

    Рядом с Пентагоном нашли загадочные останки

    «Зенит» пополнил состав седьмым бразильским футболистом

    Финны продолжили ездить на работу в Россию

    Популярная привычка оказалась фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний

    Ушел из жизни звезда «Реальных пацанов» и «Полицейского с Рублевки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok