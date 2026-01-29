29 января в России отмечается День первооткрывателя, а по всему миру отмечают День автомобиля. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 29 января 2026 года в России и других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.
Праздники в России 29 января
День первооткрывателя
29 января 1820 года русские мореплаватели Михаил Лазарев и Фаддей Беллинсгаузен первыми в мире достигли берегов Антарктиды и подтвердили свои предположении о существовании еще одного материка.
Праздники в мире 29 января
Всемирный день автомобиля
29 января 1886 года немецкий изобретатель-конструктор Карл Бенц получил патент на первый в мире автомобиль. Это было трехколесное устройство с бензиновым мотором мощностью меньше одной лошадиной силы. Машина, получившая название Motorwagen, могла «разгоняться» до 16 километров в час.
Какие еще праздники отмечают в мире 29 января
- День необязательств;
- День неспешного заплетания кос;
- День пунша.
Какой церковный праздник 29 января
Поклонение честным веригам апостола Петра
Согласно преданию, около 42 года апостол Петр по приказу Ирода Агриппы был заключен в темницу за проповедь о Христе. В темнице его связали двумя железными цепями (веригами). Ночью, накануне суда, апостолу явился Ангел, который снял с него цепи и чудесно вывел из темницы. Христиане, услышав о чуде, взяли вериги и сохранили как драгоценность. Позже были зафиксированы свидетельства о том, как больные получали исцеление, поклонившись веригам.
Какие еще церковные праздники отмечают 29 января
- День памяти праведного Максима, Христа ради юродивого, иерея Тотемского;
- День памяти мучеников Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, бабки их Леониллы и с ними Неона, Турвона и Иовиллы;
- День памяти мученика Данакта Иллирийского, чтеца (II).
Приметы на 29 января
В народе день 29 января получил название Петр-полукорм. На Руси считалось, что к 29 января прошла ровно половина зимы, а значит в амбарах должна остаться ровно половина запасов продуктов и корма для скотины. Если обнаруживался излишек, его можно было продать и немного заработать.
- Если ветер дует с севера, быть морозу.
- Если день снежный, то летом трава будет пышная.
- Если поругаться с близкими в этот день — дома поселится нечисть.
Кто родился 29 января
Антон Чехов (1860-1904)
Классик русской литературы, писатель и драматург. Его произведения переведены на более чем сто языков. А культовые пьесы — «Чайка», «Вишневый сад», «Три сестры» — уже дольше века ставятся на главных театральных площадках планеты.
Любовь Орлова (1902-1975)
Советская актриса театра и кино, считалась любимой артисткой Иосифа Сталина. Одной из ее самых известных работ стала роль Анюты в фильме «Веселые ребята». Также Орлова блистала в картинах «Волга-Волга», «Цирк», «Весна» и многих других.
Кто еще родился 29 января
- Надежда Маркина (67 лет) — российская актриса;
- Опра Уинфри (72 года) — американская телеведущая;
- Адам Ламберт (44 года) — американский певец, актер;
- Дмитрий Маликов (56 лет) — российский певец и композитор;
- Джиа Карранджи (1960-1986) — американская модель, одна из первых супермоделей в мире.