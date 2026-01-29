29 января в России отмечается День первооткрывателя, а по всему миру отмечают День автомобиля. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 29 января 2026 года в России и других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России 29 января

День первооткрывателя

Портрет Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена работы неизвестного художника, 1834-1840 гг. Изображение: Public Domain

29 января 1820 года русские мореплаватели Михаил Лазарев и Фаддей Беллинсгаузен первыми в мире достигли берегов Антарктиды и подтвердили свои предположении о существовании еще одного материка.

Праздники в мире 29 января

Всемирный день автомобиля

29 января 1886 года немецкий изобретатель-конструктор Карл Бенц получил патент на первый в мире автомобиль. Это было трехколесное устройство с бензиновым мотором мощностью меньше одной лошадиной силы. Машина, получившая название Motorwagen, могла «разгоняться» до 16 километров в час.

Какие еще праздники отмечают в мире 29 января

День необязательств;

День неспешного заплетания кос;

День пунша.

Какой церковный праздник 29 января

Поклонение честным веригам апостола Петра

Согласно преданию, около 42 года апостол Петр по приказу Ирода Агриппы был заключен в темницу за проповедь о Христе. В темнице его связали двумя железными цепями (веригами). Ночью, накануне суда, апостолу явился Ангел, который снял с него цепи и чудесно вывел из темницы. Христиане, услышав о чуде, взяли вериги и сохранили как драгоценность. Позже были зафиксированы свидетельства о том, как больные получали исцеление, поклонившись веригам.

Изображение: Public Domain

Какие еще церковные праздники отмечают 29 января

День памяти праведного Максима, Христа ради юродивого, иерея Тотемского;

День памяти мучеников Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, бабки их Леониллы и с ними Неона, Турвона и Иовиллы;

День памяти мученика Данакта Иллирийского, чтеца (II).

Приметы на 29 января

В народе день 29 января получил название Петр-полукорм. На Руси считалось, что к 29 января прошла ровно половина зимы, а значит в амбарах должна остаться ровно половина запасов продуктов и корма для скотины. Если обнаруживался излишек, его можно было продать и немного заработать.

Если ветер дует с севера, быть морозу.

Если день снежный, то летом трава будет пышная.

Если поругаться с близкими в этот день — дома поселится нечисть.

Кто родился 29 января

Фото: Public Domain

Классик русской литературы, писатель и драматург. Его произведения переведены на более чем сто языков. А культовые пьесы — «Чайка», «Вишневый сад», «Три сестры» — уже дольше века ставятся на главных театральных площадках планеты.

Советская актриса театра и кино, считалась любимой артисткой Иосифа Сталина. Одной из ее самых известных работ стала роль Анюты в фильме «Веселые ребята». Также Орлова блистала в картинах «Волга-Волга», «Цирк», «Весна» и многих других.

