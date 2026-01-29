Данные о рекордном количестве ошибок в учебниках по истории оказались недостоверны

Данные о рекорде ошибок в учебниках по истории Мединского не нашли подтверждения

В сети появились данные о том, что новые учебники по истории под редакцией Владимира Мединского и Александра Чубарьяна содержат рекордное количество ошибок. Утверждается, что учебники критикуют учителя, присылая массу замечаний. В том числе уточняется, что проблему признали сами авторы в ходе конференции Российского военно-исторического общества (РВИО).

Конференция РВИО «О совершенствовании преподавания истории в школе», о которой идет речь, состоялась 26 января. В ходе мероприятия обсуждались стратегические направления развития образования, новые подходы к изучению истории и другие вопросы.

Секретарь рабочей группы по подготовке учебников, кандидат исторических наук Владислав Кононов в начале конференции подчеркнул, что все привычные советские учебники улучшались и дорабатывались, а количество их редакций исчислялось десятками изданий. Аналогичная работа, по его словам, проводится и в наши дни.

Спикеры мероприятия пояснили, что учителя в ходе работы замечают некоторые шероховатости, что впоследствии учитывается и в учебники вносятся корректировки. При этом во время конференции не было сказано ни слова о массовости обращений и рекорде ошибок.

Как указал научный руководитель Института всеобщей истории РАН, сопредседатель Российского исторического общества и соредактор линейки учебников Александр Чубарьян, редактирование учебников истории — обычный процесс. Однако в этот раз практикующие учителя приняли достаточно активное участие в нем.

Он также отметил, что педагоги впервые так активно исследовали каждый учебник и дали подробные отклики на учебный материал. Авторы учебника подчеркнули вклад учителей, которые писали комментарии и давали предложения, активно участвуя в обсуждениях.

«Это какое-то новое явление для нашего учительства. В этом смысле обратная связь приобрела совершенно другие, очень полезные формы. Это повышение уровня участия учителей в апробировании учебников», — добавил он.

При этом Чубарьян также не заявлял о рекордных ошибках, а лишь говорил об обратной связи, комментариях, замечаниях и отзывах учителей.

Данные о том, что учебники по истории под редакцией Владимира Мединского и Александра Чубарьяна содержат рекордное количество ошибок, распространились в некоторых региональных изданиях и порталах. В частности, об этом написали «РВС», «Бизнес Онлайн» и «Местный Меридиан». При этом крупные издания осветили только саму конференцию РВИО, ни о каком рекорде ошибок речи не было.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».