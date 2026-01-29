Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:28, 29 января 2026Экономика

ЕС провалил план по замене российских удобрений

Евростат: За четыре года Россия осталась главным поставщиком удобрений в ЕС
Вячеслав Агапов

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Евросоюз (ЕС) провалил план по замене российских удобрений за четыре года — Россия так и осталась главным поставщиком этих товаров. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщает РИА Новости.

С января по ноябрь российские компании поставили на европейский рынок удобрений на 1,5 миллиарда евро. В 2021 году, до введения различных ограничений и эмбарго показатель составлял 1,49 миллиарда. В конечном счете доля российской продукции в сегменте снизилась с 28 до 23 процентов, но РФ сохранила статус главного импортера. Доля российских азотных удобрений в импортной корзине европейце сохранилась на уровне четверти.

В июле 2025 года ЕС прибавила к пошлине на импорт российских удобрений в размере 6,5 процента специальный тариф в 40 евро для тонны азотных удобрений и 45 евро для тонны смешанных удобрений. Таким образом власти рассчитывали ужесточить таможенную политику в отношении продукции и постепенно нарастить тарифы до 100 процентов от таможенной стоимости.

Тем не менее по итогам неполного 2025 года РФ осталась крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС, как и в 2021 году. Вторым поставщиком стало Марокко с долей в 15 процентов, а третье место разделили Канада и Алжир с долей по 7 процентов. На пятом месте расположилась Норвегия, которая обеспечила 5 процентов поставок.

По данным The Economist, Европейский союз приобретает удобрения еще в большем объеме, чем до начала специальной военной операции (СВО). Если раньше Россия поставляла около 30 процентов всех азотных удобрений, то к II кварталу 2025 года доля РФ на рынке Европы выросла на треть, указали специалисты. Торговля идет через посредников в Швейцарии или Персидском заливе, подчеркнул автор.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина должна изменить границы, отдав Донбасс». В Раде сделали резонансное заявление. Что ожидают от Киева?

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Поножовщина у мандариновых елок в Москве попала на видео

    Названы три варианта улучшить самую популярную позу в сексе

    ЕС провалил план по замене российских удобрений

    Во Франции решили отказаться от «супружеского долга»

    В Госдуме назвали причины ударов ВСУ по мирным жителям

    Венесуэла согласилась ежемесячно предоставлять «бюджет» Трампу

    У России и НАТО остался только экстренный канал коммуникаций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok