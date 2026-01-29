Реклама

06:04, 29 января 2026Из жизни

Эскортницы из Давоса рассказали о запросах политиков и миллиардеров

Олег Парамонов
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Эскортницы, работающие в швейцарском Давосе во время Всемирного экономического форума, рассказали о необычных запросах состоятельных клиентов, среди которых встречаются миллиардеры и политики. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам Андреаса Бергера, пресс-секретаря компании, разрабатывающей приложение для платных знакомств, в неделю Всемирного экономического форума спрос на эскортные услуги возрастает почти на четыре тысячи процентов. Самый дорогой заказ в истории платформы составил 96 тысяч швейцарских франков (около 9,5 миллиона рублей).

Некоторые запросы неожиданно просты. Представитель агентства рассказал об известном участнике форума, который просил прислать эскортницу в спортивных штанах и с пиццей. В другом случае женщину наняли на четыре часа для репетиции выступления директора крупной корпорации. Она должна была молча сидеть в кресле в вечернем платье и слушать.

Иногда клиенты заказывают экстравагантные услуги. «Самым экстремальным свиданием была секс-вечеринка — настоящая дикая оргия с безумными ролевыми играми», — сообщил Бергер. Он добавил, что его компания регулярно проверяет соглашения о неразглашении от имени девушек.

Эскортница из агентства LuxusEscortGirls рассказала, что многих влиятельных людей привлекают ситуации, в которых они могут не командовать, а наоборот подчиняться. «Чем могущественнее человек выглядит в повседневных делах, тем сильнее он ищет эту роль в личной жизни», — утверждает она. По ее словам, руководители высокого уровня платят не за близость, а за то, чтобы их игнорировали или командовали ими.

Ранее порномодель Бонни Блю заявила, что самые странные запросы и желания бывают у очень состоятельных людей. «Видимо, чем больше у тебя денег, тем более странным ты можешь быть», — предположила она.

