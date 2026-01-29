Европа решила сократить зависимость Украины от разведки США

FT: Европа сократит зависимость Украины от разведданных США за несколько месяцев

Европа может значительно сократить зависимость от американской разведки для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам официального представителя Европейского союза (ЕС), на недавнем саммите лидеров объединения страны согласились с «систематическим сокращением зависимости от США в среднесрочной и долгосрочной перспективе».

Источники отметили, что после ухода США и временной приостановки главой Белого дома Дональдом Трампом обмена разведданными и поставок оружия другие союзники Украины вмешались, предоставив собственные ресурсы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж в настоящее время предоставляет Украине две трети от всех разведданных. При этом он уточнил, что еще год назад Киев в подавляющем большинстве случаев был крайне зависим от американских разведывательных возможностей.