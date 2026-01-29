Реклама

23:16, 29 января 2026

Финский политик призвал Киев отказаться от милитаризации

Марина Совина
Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал Киев отказаться от милитаризации и назвал немыслимым желание Украины иметь Вооруженные силы (ВС) численностью 800 тысяч человек после мирных переговоров. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Украине придется отказаться от милитаризации и притязаний на территории, где проживает русскоязычное население.

«Немыслимо, чтобы Украина хотела иметь армию численностью 800 тысяч солдат после мирных переговоров», — подчеркнул он.

Ранее МИД России заявил, что Москва против заключения мирных соглашений, целью которых станет новая накачка Украины оружием.

