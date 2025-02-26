В МИД заявили о неприемлемости сценария повторной милитаризации Украины

Лавров: Россия против новой накачки Украины оружием

Москва против заключения мирных соглашений, целью которых станет новая накачка Украины оружием. О неприемлемости сценария с повторной милитаризацией Киева заявил в ходе брифинга глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Нельзя идти на договоренность, которая нацелена на достижение одной единственной цели — снова накачать Украину оружием», — заявил дипломат.

В ходе брифинга Лавров исключил заморозку конфликта по линии фронта. Дипломат отметил, что, согласно Конституции, Запорожская и Херсонская области входят в состав России в своих административных границах.

Также Лавров призвал освободить Украину от «расистских законов». По его словам, на территории страны остаются люди, которым удобнее разговаривать на русском, но их права нарушаются украинскими властями.