Путешествия
20:29, 29 января 2026Путешествия

Гламурная модель описала встречу с ворами в отпуске фразой «одежда осталась только на мне»

The Sun: Блогершу Селесту Манзур ограбили во время отпуска в Аргентине
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: lili raijel / Shutterstock / Fotodom

Гламурная модель и блогерша Селеста Манзур отправилась в отпуск с друзьями и лишилась всех вещей. Об этом стало известно The Sun.

24-летняя Манзур арендовала на всю компанию дом в туристическом городе Мар-дель-Плата, Аргентина, и отправилась с приятелями в ночной клуб. Вернувшись в аппартаменты, инфлюенсер увидела бардак, оставленный злоумышленниками, которые ее ограбили: они забрали семь чемоданов и две сумки, а также деньги, ценности и технику. «Одежда осталась только на мне», — такой фразой описала своим подписчикам пережитую встречу с ворами потерпевшая.

Молодая женщина объяснила, что в жилище были деревянные ставни и двери, которые похитители без труда вскрыли во время ее отсуствия. Запись с камер видеонаблюдения она передала полиции, а хозяева особняка отказались компенсировать потери. «С нас взяли плату за две ночи, которые мы там провели, и не предложили никакой помощи», — добавила видеоблогерша.

Ранее турист выпил чай с местным жителем в Индии, потерял сознание и лишился всех ценных вещей. По словам иностранца, персонал не оказал ему никакой помощи в подаче заявления в полицию.

