Глава МИД Польши предложил создать «европейский легион» за счет ЕС

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил создать многонациональную бригаду, финансируемую напрямую из бюджета Евросоюза, вместо полноценной армии. Эту идею он озвучил по прибытии в Брюссель на встречу глав МИД стран Европейского союза (ЕС), передает РИА Новости.
«Мы могли бы создать, я это называю европейским легионом, то есть для начала подразделение размером бригады, в которую могли бы вступать граждане стран-членов», — сказал Сикорский. Он добавил, что это подразделение должно подчиняться Совету ЕС по иностранным делам и иметь согласованные правила применения силы.
Польский министр указал на несостоятельность разговоров о федеральной армии, предложив вместо этого конкретный военный проект в формате бригады.
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас заявила, что не может представить создание отдельной армии ЕС. По словам главы евродипломатии, в армии должна быть очень понятная система подчинения, чтобы «было ясно, кто кому отдает приказы». Она отметила, что создание отдельной структуры только «затуманит картину».