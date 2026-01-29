Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:39, 29 января 2026Мир

Каллас не смогла представить армию ЕС

Каллас заявила, что не может представить отдельную армию ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас заявила, что не может представить создание отдельной армии Европейского союза (ЕС). Ее слова передает Reuters.

«У каждой европейской страны есть армия, и армии 23 стран также являются частью структуры НАТО, поэтому я не могу себе представить, что страны создадут отдельную европейскую армию», — подчеркнула Каллас.

По словам главы евродипломатии, в армии должна быть очень понятная система подчинения, чтобы «было ясно, кто кому отдает приказы». Она отметила, что создание отдельной структуры только «затуманит картину».

Ранее еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что Евросоюзу необходимо создать собственные вооруженные силы, численность которых составит как минимум 100 тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали «скверными» промежуточные итоги переговоров по Украине. В чем увидели опасность?

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    ФСБ задержала скрывавшегося 10 лет участника знаменитой российской ОПГ

    «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж нового автомобиля

    Вынесен приговор бизнес-партнеру Лерчек за вывод 250 миллионов рублей

    Жители Петербурга увидели два редких явления за ночь

    Россиянка перенесла инсульт в Южной Корее и застряла в стране из-за долгов больнице

    Каллас заявила об отсутствии поддержки Киева со стороны США

    В США назвали три сценария развития ситуации на Украине в 2026 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok