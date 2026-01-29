Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:22, 29 января 2026Мир

Каллас заявила об отсутствии поддержки Киева со стороны США

Каллас заявила, что США уже больше года не поддерживают Украину
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что США уже больше года не поддерживают Украину. Об этом она сказала на пресс-подходе перед встречей глав МИД стран Евросоюза.

«Мы уже видим, что Соединенные Штаты не поддерживают Украину более года, и именно европейцы делают это сейчас», — отметила глава евродипломатии.

Каллас добавила, что для мирного соглашения необходимо участие Европы в переговорном процессе.

Ранее Каллас допустила, что Киев пойдет на серьезные территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности. По словам главы евродипломатии, в таком случае должен быть гарантирован прочный мир для Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали «скверными» промежуточные итоги переговоров по Украине. В чем увидели опасность?

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    ФСБ задержала скрывавшегося 10 лет участника знаменитой российской ОПГ

    «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж нового автомобиля

    Вынесен приговор бизнес-партнеру Лерчек за вывод 250 миллионов рублей

    Жители Петербурга увидели два редких явления за ночь

    Россиянка перенесла инсульт в Южной Корее и застряла в стране из-за долгов больнице

    Каллас заявила об отсутствии поддержки Киева со стороны США

    В США назвали три сценария развития ситуации на Украине в 2026 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok