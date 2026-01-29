Каллас заявила об отсутствии поддержки Киева со стороны США

Каллас заявила, что США уже больше года не поддерживают Украину

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что США уже больше года не поддерживают Украину. Об этом она сказала на пресс-подходе перед встречей глав МИД стран Евросоюза.

«Мы уже видим, что Соединенные Штаты не поддерживают Украину более года, и именно европейцы делают это сейчас», — отметила глава евродипломатии.

Каллас добавила, что для мирного соглашения необходимо участие Европы в переговорном процессе.

Ранее Каллас допустила, что Киев пойдет на серьезные территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности. По словам главы евродипломатии, в таком случае должен быть гарантирован прочный мир для Украины.