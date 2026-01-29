Каллас допустила серьезные территориальные уступки Украины

Каллас допустила, что Украина пойдет на серьезные территориальные уступки

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас допустила, что Украина пойдет на серьезные территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности. Ее слова передает Reuters.

«Если украинцы идут на очень жесткие уступки, то они делают это ради мира для остальной части Украины», — заявила Каллас.

По словам главы евродипломатии, в таком случае должен быть гарантирован прочный мир для Украины. Она добавила, что США должны это учитывать.

23 января президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский настроены на достижение договоренностей.