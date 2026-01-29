Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:54, 29 января 2026Мир

Каллас допустила серьезные территориальные уступки Украины

Каллас допустила, что Украина пойдет на серьезные территориальные уступки
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас допустила, что Украина пойдет на серьезные территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности. Ее слова передает Reuters.

«Если украинцы идут на очень жесткие уступки, то они делают это ради мира для остальной части Украины», — заявила Каллас.

По словам главы евродипломатии, в таком случае должен быть гарантирован прочный мир для Украины. Она добавила, что США должны это учитывать.

23 января президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский настроены на достижение договоренностей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали «скверными» промежуточные итоги переговоров по Украине. В чем увидели опасность?

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    «Лукойл» заключил сделку о продаже зарубежных активов

    В России испытали блок управления для турелей на базе ИИ

    В России предложили не включать выходные в число дней отпуска

    Каллас допустила серьезные территориальные уступки Украины

    Седокова показала покрытое красными пятнами тело со словами «все горит»

    В подполье раскрыли подробности деятельности против ВСУ

    Стали известны подробности о мучивших российскую школьницу «гонителей дьявола»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok