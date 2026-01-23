Реклама

Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:03, 23 января 2026Мир

Трамп заявил о готовности Путина и Зеленского пойти на уступки

Трамп заявил, что Путин и Зеленский настроены на достижение договоренностей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский настроены на достижение договоренностей. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы Белого дома, все стороны делают уступки для урегулирования конфликта на Украине.

Президент Украины прибыл на Всемирный экономический форум в Давосе утром 22 января. Он планирует провести встречу с главой Белого дома. При этом украинская сторона не уточняла, какие именно вопросы будут обсуждать главы государств.

До этого Трамп заявил, что урегулирование украинского конфликта для него оказалось самым трудным, хотя ранее он представлял его наилегчайшим из всех.

