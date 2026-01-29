Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:46, 29 января 2026Мир

Китай призвал к соблюдению трех принципов по Украине

МИД КНР: Китай призывает стороны украинского конфликта к трем принципам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Китай призывает стороны украинского конфликта соблюдать три принципа для избегания эскалации. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает ТАСС.

«Китайская сторона неизменно призывает все стороны соблюдать три принципа. Поле боя не должно расширяться, боевые действия не должны эскалироваться, а стороны не должны раздувать пламя конфликта», — подчеркнул представитель ведомства.

Ранее Го Цзякунь заявил, что Пекин считает целесообразными предстоящие консультации между Россией, США и Украиной в Объединенных Арабских Эмиратах.

Трехсторонние переговоры по Украине состоялись в Абу-Даби 23-24 января. Главный вопрос встречи — территориальный — решить не удалось, однако ни одна из сторон не назвала переговоры провальными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали «скверными» промежуточные итоги переговоров по Украине. В чем увидели опасность?

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    В России рекордно выросли продажи подержанных грузовиков

    Орбан сделал заявление по Украине

    В Москве перекрыли МКАД

    Цены на жилье в Подмосковье изменились

    В России захотели увеличить штрафы за отказ родственникам ребенка в общении с ним

    Миллионер расправился с женой

    Раскрыты детали про ликвидированных в Дагестане боевиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok