Китай призвал к соблюдению трех принципов по Украине

МИД КНР: Китай призывает стороны украинского конфликта к трем принципам

Китай призывает стороны украинского конфликта соблюдать три принципа для избегания эскалации. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает ТАСС.

«Китайская сторона неизменно призывает все стороны соблюдать три принципа. Поле боя не должно расширяться, боевые действия не должны эскалироваться, а стороны не должны раздувать пламя конфликта», — подчеркнул представитель ведомства.

Ранее Го Цзякунь заявил, что Пекин считает целесообразными предстоящие консультации между Россией, США и Украиной в Объединенных Арабских Эмиратах.

Трехсторонние переговоры по Украине состоялись в Абу-Даби 23-24 января. Главный вопрос встречи — территориальный — решить не удалось, однако ни одна из сторон не назвала переговоры провальными.