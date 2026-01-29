Реклама

Культовый американский певец выпустил песню с критикой Трампа

Певец Брюс Спрингстин выпустил трек с критикой политики Трампа и действий ICE
Ольга Коровина

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Культовый американский музыкант Брюс Спрингстин выпустил песню в честь жертв беспредела американского силового ведомства ICE (Иммиграционная и таможенная полиция США) в Миннеаполисе. Трек он опубликовал на своей странице в Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист отметил, что название композиции — Streets оf Minneapolis — перекликается с его хитом Streets of Philadelphia. В тексте песни Спрингстин критикует политику президента США Дональда Трампа и называет агентов ICE оккупантами.

«Я написал эту песню в ответ на государственный террор в Миннеаполисе. Она посвящена жителям, нашим невинным соседям-иммигрантам, а также памяти Алекса Претти и Рене Гуд», — заявил музыкант.

Ранее Спрингстин выступил против силового ведомства ICE на фоне трагедии с медбратом Алексом Претти. Помимо него, в протестах приняли участие другие звезды Голливуда и известные исполнители, включая Билли Айлиш, Натали Портман и Кэти Перри.

