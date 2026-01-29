Марго Робби в полупрозрачном наряде посетила премьеру «Грозового перевала»

Актриса Марго Робби в откровенном платье посетила премьеру «Грозового перевала»

Австралийская актриса и продюсер Марго Робби в откровенном наряде посетила премьеру фильма «Грозовой перевал» в Лос-Анджелесе, США, и привлекла внимание публики. Фото публикует Page Six.

35-летняя звезда кинолент «Барби» и «Волк с Уолл-стрит» предстала на ковровой дорожке в облегающем платье люксового бренда Schiaparelli, верх которого был оформлен полупрозрачным корсетом с кружевами, а низ — расклешенной двухъярусной юбкой в черных и красных тонах. При этом знаменитость выбрала в качестве украшений культовое колье актрисы Элизабет Тейлор Cartier Taj Mahal.

В свою очередь, 28-летний коллега Робби по фильму, актер Джейкоб Элорди, вышел в свет в черном костюме марки Bottega Veneta, надев под него рубашку соответствующего цвета.

Ранее сообщалось, что Марго Робби также в откровенном платье пришла на шоу американского телеведущего и комика Джимми Киммела.