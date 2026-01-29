Реклама

Мерц высказался об идее провести переговоры с Путиным

Мерц выступил против идеи провести прямые переговоры с Путиным
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против идеи провести встречу с президентом России Владимиром Путиным по конфликту на Украине. Об этом сообщает газета Die Zeit.

«Переговоры в первую очередь необходимы между Украиной и Россией. Мы здесь не выступаем в роли посредников», — заявил он.

По словам немецкого канцлера, Берлин поддерживает переговоры между сторонами и надеется, что они завершатся в ближайшее время.

Ранее депутат бундестага, внешнеполитический эксперт фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Адис Ахметович заявил, что Фридриху Мерцу необходимо провести переговоры с Владимиром Путиным. Политик отметил, что канцлеру следует быть смелым во время переговоров по Украине. Ахметович также отметил, что сейчас Европа не принимает участия в обсуждении условий окончания украинского кризиса.

