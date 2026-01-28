В Германии выступили с заявлением о России после переговоров в ОАЭ

Депутат бундестага Ахметович: Мерцу следует вести переговоры с Путиным

Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу следует вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил депутат бундестага, внешнеполитический эксперт фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Адис Ахметович, передает Süddeutsche Zeitung.

«Тот факт, что мы оставляем переговоры [с Россией] двум американским предпринимателям в сфере недвижимости, Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру, вызывает у меня существенный скепсис», — сказал он, комментируя прошедшие трехсторонние встречи в Абу-Даби (ОАЭ).

Политик подчеркнул, что Мерцу необходимо проявлять смелость в ходе переговоров по Украине. По его словам, в настоящее время Европа не участвует в обсуждении условий окончания конфликта.

23-24 января в Абу-Даби состоялись первые трехсторонние переговоры России, Украины и США по урегулированию украинского конфликта. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал встречи конструктивными и анонсировал продолжение диалога.