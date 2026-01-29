Реклама

Экономика
19:46, 29 января 2026Экономика

Москвичам назвали плюс аномальных снегопадов

Климатолог Шувалов: Большое количество снега положительно скажется на урожае
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Большое количество снега в Москве текущей зимой хорошо скажется на будущем урожае. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» климатолог Александр Шувалов.

Он заявил, что нынешний снегопад в столице не последний и весеннее половодье в средней полосе России будет сильным. Весной, когда снег начнет таять, вода будет впитываться в землю и обеспечивать достаточное увлажнение для роста растений.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что снегопады возьмут паузу вечером в четверг, 29 января. Очередные осадки обрушатся на столицу в начале следующей недели с приходом южного циклона. Самые обильные снегопады ожидаются в Воронеже, Пензе и Казани. Затем циклон принесет новый снег и в Москву.

