Мир
18:02, 29 января 2026

Мужчина попытался поднять флаг США в столице Гренландии и поплатился

TV2: Мужчина попытался поднять флаг США в столице Гренландии Нууке
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgeniy Maloletka / Reuters

Мужчина попытался поднять флаг США в столице Гренландии Нууке, но его остановили прохожие. Об этом сообщает датский телеканал TV2.

«Все прошло мирно, так как люди на месте происшествия остановили нарушителя, прежде чем он успел поднять флаг. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, которое находилось в культурном центре в Нууке, лишь позднее», — говорится в сообщении.

Вскоре выяснилось, что за попыткой поднять американский флаг стоял сотрудник немецкой телекомпании Norddeutscher Rundfunk. Там сообщили, что он «притворился», будто поднимает флаг, для съемок сатирического фильма, который должен был высмеивать действия США в отношении Гренландии. Отмечается, что за этот поступок ему был выписан штраф.

Ранее стало известно, что уровень поддержки премьер-министра Дании Метте Фредериксен взлетел после «яростной защиты» суверенитета страны и угроз президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в отношении Гренландии. По мнению журналистов, своими действиями глава Белого дома невольно спас Фредериксен от «политического забвения».

