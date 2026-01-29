Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:11, 29 января 2026Мир

На Западе предрекли скорое начало третьей мировой войны

Финский политик Мема: Грядет третья мировая
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexyz3d / Shutterstock / Fotodom  

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема предрек скорое начало третьей мировой войны. Об этом политик заявил на своей странице в соцсети Х.

«Грядет Третья мировая...», — написал он.

Ранее Мема заявил, что Европейский союз (ЕС) своей политикой затягивания мира и поставками оружия скомпрометировал мирный процесс на Украине. Он высмеял заявление главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о желании Европы участвовать в украинском мирном процессе, указав на незначительность голоса Берлина, и подчеркнув, что решения в ЕС принимает глава Еврокомиссии — «диктатор Урсула [фон дер Ляйен] и ее команда поджигателей войны».

Мема также высказался по вопросу Донбасса, заявив, что признание результатов референдума о присоединении к России является путем к миру. Он обвинил Запад в двойных стандартах, указав, что границы можно пересматривать ради прочного мира, но в данном случае это правило игнорируется.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Лукойл» заключил сделку по продаже зарубежных активов. Кто стал покупателем тысяч АЗС в Европе и Азии?

    Редкоземы и сверхсекретный лагерь под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    В Индии бушует вирус с высокой летальностью. Угрожает ли он России

    Трое российских подростков надругались над молодой парой и ограбили их

    Банду школьников-нацистов задержали за серию нападений и теракт в российском регионе

    Появилась версия о причине массовых смертей в российском интернате для душевнобольных

    В интернате для душевнобольных в Кузбассе скрывали одну болезнь

    Женщина приняла опасную инфекцию за простуду и лишилась ноги

    Украинцам предложили ходить в туалет в кошачьи лотки и пакеты

    «Роскосмос» рассказал об увеличении веса космонавтов в восемь раз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok