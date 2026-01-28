Реклама

На Западе высмеяли стремление Германии играть роль в украинском урегулировании

Мема: Руководство Германии и ЕС больше не влияет на мирный процесс на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Европейский союз (ЕС) своей политикой затягивания мира и поставками оружия скомпрометировал мирный процесс на Украине. Об этом на своей странице в соцсети X заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Трудно представить участие ЕС в переговорах после всего, что он сделал, чтобы затянуть мир», — отметил политик. Он высмеял заявление главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о желании Европы участвовать в украинском мирном процессе, указав на незначительность голоса Берлина, и подчеркнув, что решения в ЕС принимает глава Еврокомиссии — «диктатор Урсула [фон дер Ляйен] и ее команда поджигателей войны».

Мема также высказался по вопросу Донбасса, заявив, что признание результатов референдума о присоединении к России является путем к миру. Он обвинил Запад в двойных стандартах, указав, что границы можно пересматривать ради прочного мира, но в данном случае это правило игнорируется.

Ранее Мема призвал Запад признать Донбасс и Новороссию частью России. По его мнению, русскоязычное население «и так достаточно пострадало в этих районах». Как указал политик, международное сообщество уже применяло аналогичный подход по отношению к Косово.

