Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:50, 29 января 2026Наука и техника

Назван неочевидный фактор более высокого сексуального удовлетворения

ASB: Знание анатомии гениталий повышает сексуальное удовлетворение
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lucky Business / Shutterstock / Fotodom

Знание анатомии собственных гениталий и комфорт в использовании корректных терминов оказались связаны с более высоким уровнем сексуального благополучия у молодых взрослых. К такому выводу пришла международная группа исследователей, опубликовавшая результаты работы в журнале Archives of Sexual Behavior (ASB).

В исследовании приняли участие 516 человек в возрасте от 18 лет до 21 года, проживающих в США и имеющих опыт романтических отношений. Участникам предлагали без подсказок подписать схемы мужской и женской генитальной анатомии, а затем оценить, насколько им комфортно использовать анатомически точные термины, такие как «вульва», «влагалище», «клитор», «пенис» и «яички», при общении с партнером. Дополнительно оценивалась сексуальная удовлетворенность, уверенность в отстаивании границ, способность отказываться от нежеланного контакта и уважительное отношение к телесным границам партнера.

box#4092633

Результаты показали, что уровень знаний заметно различался в зависимости от анатомических частей. Большинство участников уверенно называли пенис, яички, влагалище и клитор, однако термин «вульва» правильно использовали лишь 18–32 процентов респондентов. Частой ошибкой было смешение понятий «вульва» и «влагалище». При этом знания о женской анатомии в целом оказались менее полными, чем о мужской.

Анализ выявил устойчивую связь между знанием терминов, комфортом в их использовании и показателями сексуального здоровья. Участники, которые лучше ориентировались в анатомии и свободнее использовали точные названия, чаще сообщали о более высокой сексуальной удовлетворенности, большей уверенности в обсуждении желаний и границ, а также о меньшем числе трудностей с сексуальной функцией.

Авторы подчеркивают, что сами по себе знания не гарантируют благополучия, однако в сочетании с позитивным отношением к телу и снижением табу они могут играть важную роль в сексуальном здоровье.

Ранее ученые зафиксировали рекордное снижение сексуальной активности среди взрослых.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о согласии Путина приостановить удары по Киеву и другим городам Украины

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Назван неочевидный фактор более высокого сексуального удовлетворения

    Уиткофф высказался о ходе переговоров по Украине

    Четыре человека отравились угарным газом в подмосковном Видном

    В Италии украинского банкира связали, убили и выбросили из окна

    В Минимущества Тверской области объяснили изъятие квартиры у Клишиной

    Звезда сериала «Жаркое соперничество» в трусах снялся для журнала

    В Белгородской области от удара БПЛА по территории больницы погиб мужчина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok