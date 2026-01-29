Назван неочевидный фактор более высокого сексуального удовлетворения

ASB: Знание анатомии гениталий повышает сексуальное удовлетворение

Знание анатомии собственных гениталий и комфорт в использовании корректных терминов оказались связаны с более высоким уровнем сексуального благополучия у молодых взрослых. К такому выводу пришла международная группа исследователей, опубликовавшая результаты работы в журнале Archives of Sexual Behavior (ASB).

В исследовании приняли участие 516 человек в возрасте от 18 лет до 21 года, проживающих в США и имеющих опыт романтических отношений. Участникам предлагали без подсказок подписать схемы мужской и женской генитальной анатомии, а затем оценить, насколько им комфортно использовать анатомически точные термины, такие как «вульва», «влагалище», «клитор», «пенис» и «яички», при общении с партнером. Дополнительно оценивалась сексуальная удовлетворенность, уверенность в отстаивании границ, способность отказываться от нежеланного контакта и уважительное отношение к телесным границам партнера.

Результаты показали, что уровень знаний заметно различался в зависимости от анатомических частей. Большинство участников уверенно называли пенис, яички, влагалище и клитор, однако термин «вульва» правильно использовали лишь 18–32 процентов респондентов. Частой ошибкой было смешение понятий «вульва» и «влагалище». При этом знания о женской анатомии в целом оказались менее полными, чем о мужской.

Анализ выявил устойчивую связь между знанием терминов, комфортом в их использовании и показателями сексуального здоровья. Участники, которые лучше ориентировались в анатомии и свободнее использовали точные названия, чаще сообщали о более высокой сексуальной удовлетворенности, большей уверенности в обсуждении желаний и границ, а также о меньшем числе трудностей с сексуальной функцией.

Авторы подчеркивают, что сами по себе знания не гарантируют благополучия, однако в сочетании с позитивным отношением к телу и снижением табу они могут играть важную роль в сексуальном здоровье.

