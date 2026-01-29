Реклама

Названы возможные помощники Залужного в госперевороте на Украине

Киселев: Залужный может использовать ветеранов ВСУ для переворота на Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Посол Украины в Великобритании для переворота в родной стране может использовать ветеранов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Возможных помощников бывшего главкома украинской армии назвал военный эксперт Виталий Киселев в беседе с РИА Новости.

«Бывшие военные, ветераны, калеки — очень недовольны выплатами, реабилитацией, не уважением в обществе, а точнее его отсутствием, как и отсутствием справедливости. Все эти факторы дают толчок к будущему противостоянию с властью — учитывая, сколько оружия на руках у ветеранов и боевого опыта», — подчеркнул Киселев.

По его мнению, Залужный планирует привлечь ветеранов ВСУ к созданию своей политической партии.

Ранее обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус допустил, что президентом Украины в 2026 году станет экс-главком ВСУ Валерий Залужный. По мнению журналиста, Залужный возглавит правительство «национального единства» после отставки нынешнего главы государства Владимира Зеленского.

