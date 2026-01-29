Невролог назвала три главных причины головокружений

Невролог Демьяновская назвала головокружения частым проявлением стресса

Невролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская назвала три главных причины головокружений. О том, почему возникает это состояние, она рассказала «Ленте.ру».

Самой частой причиной головокружений Демьяновская назвала сбой в работе внутреннего уха. Она объяснила, что из-за возрастных изменений, травм или даже без видимых причин микроскопические кристаллы, которые в норме находятся в специальных отделах внутреннего уха, могут перемещаться и попадать в чувствительные зоны, отвечающие за равновесие. В результате, когда человек поворачивает голову, эти частицы перемещаются и создают ложное ощущение сильного вращения. Это вызывает короткий, но интенсивный приступ, например, при повороте в кровати или запрокидывании головы.

Второе место по распространенности занимает головокружение, связанное с нервным напряжением, стрессом или тревогой, продолжила врач. «При так называемом психогенном головокружении человек может чувствовать постоянную неустойчивость, будто его качает из стороны в сторону, туман или тяжесть в голове, ощущение дурноты или страх упасть», — предупредила специалистка.

Кроме того, по ее словам, головокружение может возникать из-за нарушения чувствительности в ногах. Такое случается при диабетической полиневропатии, после химиотерапии или при поражениях спинного мозга. В этих случаях, как отметила Демьяновская, ноги перестают четко чувствовать твердую поверхность, и человек чувствует, будто он идет по нестабильному ландшафту или мягкому ковру.

