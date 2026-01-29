Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:56, 29 января 2026Мир

Орбан сделал заявление по Украине

Орбан: Венгрия будет твердо противостоять вступлению Украины в ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия, несмотря на давление со стороны Брюсселя, будет твердо противостоять вступлению Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом на своей странице в социальной сети X заявил премьер-министр республики Виктор Орбан.

«Три четверти европейцев отвергают ускоренное вступление Украины в Европейский союз. Тем не менее Брюссель продолжает двигаться вперед, несмотря ни на что», — написал он.

По словам главы венгерского правительства, Венгрия является одним из немногих европейские государств, которое обладает достаточной силой, чтобы противостоять воле Брюсселя. Он уточнил, что венгры отвергают ускоренное членство Украины в Евросоюзе ради защиты фермерских хозяйств, безопасности и мира.

Ранее Орбан заявил, что украинские власти намерены устроить государственный переворот в Венгрии. Премьер подчеркнул, что его страна не будет финансировать Киев, а также запрещать импорт российских энергоносителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали «скверными» промежуточные итоги переговоров по Украине. В чем увидели опасность?

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    В США отрезвились «душераздирающим» видео со сбитого российской Р-37М украинского Су-25

    В России рекордно выросли продажи подержанных грузовиков

    Орбан сделал заявление по Украине

    В Москве перекрыли МКАД

    Цены на жилье в Подмосковье изменились

    В России захотели увеличить штрафы за отказ родственникам ребенка в общении с ним

    Миллионер расправился с женой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok