23:02, 28 января 2026Мир

Орбан раскрыл новый хитрый план Украины

Орбан: Власти Украины желают устроить государственный переворот в Венгрии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Украинские власти намерены устроить государственный переворот в Венгрии. К такому выводу пришел премьер-министр республики Виктор Орбан в соцсети X.

«Украинское руководство переступило границу», — отметил он.

По словам Орбана, его страна не будет финансировать Киев, запрещать импорт российских энергоносителей и допускать Украину в Евросоюз. Пока в Венгрии патриотическое правительство, решения по вышеперечисленным вопросам не будут приниматься ни в Киеве, ни в Брюсселе. И на Украине это прекрасно понимают, резюмировал Орбан.

На днях Виктор Орбан обвинил Украину в открытом вмешательстве в предстоящие выборы и желании добиться смены правительства. Политик написал, что украинцы перешли в наступление, и они открыто вмешиваются в венгерские выборы.

До этого Орбан заявил, что Зеленский, выступая 22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе, перешел черту, раскритиковав лидеров стран Европейского союза.

