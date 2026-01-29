Основными поставщиками рыбы в Россию оказались пять стран

Рыбный союз: Россия купила импортной рыбы на 3,1 миллиарда долларов

В 2025 году импорт рыбы в Россию увеличился на три процента в физическом выражении и на семь процентов — в денежном, если сравнивать с показателями 2024 года. Эти данные Рыбного союза процитировало ТАСС.

Всего Россия купила у других стран 680 тысяч тонн рыбы, на 3,1 миллиарда долларов. Крупнейшим поставщиком оказалась Белоруссия, экспортировавшая на российский рынок 112 тысяч тонн рыбы, на 336 миллионов долларов. Китайский импорт оценили в 96 тысяч тонн (410 миллионов долларов). По сравнению с позапрошлым годом поставки из КНР упали на 14 процентов в физическом выражении и на 11 процентов — в денежном.

На турецкий импорт пришлось 75 тысяч тонн (482 миллиона долларов). Четвертое место в этом списке заняла Чили, у которой Россия приобрела 64 тысячи тонн рыбы на 350 миллионов долларов. Поставки из этой южноамериканской страны выросли на 28 процентов в натуральном выражении и на 35 процентов — в денежном. Еще одной страной, нарастившей (до 57 тысяч тонн) поставки рыбы в Россию оказался Вьетнам, заработавший на этом 215 миллионов долларов.

По итогам 2025 года поставки морепродуктов из Китая в Россию выросли до максимальной с 2015 года суммы. В годовом выражении экспорт данных товаров на российский рынок увеличился на 34 процента и достиг 42,5 миллиона долларов.