Экономика
07:25, 23 января 2026Экономика

Россия купила креветок на десятки миллионов долларов у страны БРИКС

ГТУ КНР: Экспорт морепродуктов в Россию вырос до 42,5 миллиона долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

По итогам прошлого года поставки морепродуктов из Китая в Россию выросли до максимальной с 2015 года суммы. Эти данные Главного таможенного управления КНР процитировало РИА Новости.

В годовом выражении экспорт данных товаров на российский рынок увеличился на 34 процента и достиг 42,5 миллиона долларов. При этом 42,3 миллиона долларов пришлось на креветки. Кроме того, Россия купила у КНР замороженных крабов на 145,5 тысячи долларов, лангустов — на 12,4 тысячи и омаров — на 624 доллара.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года Китай довел поставки рыбы в Россию до максимума за десять лет. Соответствующий показатель вырос до 188,3 миллиона долларов. В 2024 году речь шла о 141,1 миллиона.

Известно также, что с января по ноябрь 2025 года Россия купила у Чили рыбы на 327 миллионов долларов. Полученный результат оказался на 40 процентов выше того показателя, который достигли в аналогичный период 2024 года.

