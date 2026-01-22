Страна БРИКС довела экспорт рыбы в Россию до десятилетнего максимума

ГТУ КНР: Поставки рыбы в Россию достигли 188,3 миллиона доллара

По итогам минувшего года Китай довел поставки рыбы в Россию до максимума за десять лет. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Соответствующий показатель вырос до 188,3 миллиона долларов. В 2024 году речь шла о 141,1 миллиона. Отмечается, что достигнутое в прошлом году значение оказалось максимальным с 2015 года.

Больше всего в 2025 году КНР поставила России замороженной рыбы — на 132,6 миллиона долларов. Поставки рыбного филе и сушеной рыбы оцениваются в 52,6 и 2,9 миллиона соответственно.

По итогам 2025 года российские рыбаки выловили в общей сложности свыше 580 тысяч тонн тихоокеанской сельди.

В целом же было выловлено 4,6 миллиона тонн рыбы, хотя в 2024 году этот показатель достигал 4,9 миллиона.

По итогам 11 месяцев 2025 года суммарные объемы выпуска рыбной продукции в России сократились на три процента в сравнении с тем же периодом 2024-го.