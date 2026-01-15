Вылов одного вида рыбы в России оказался рекордным

Глава Росрыболовства Шестаков: Вылов тихоокеанской сельди превысил 580 тыс. тонн

По итогам 2025 года российским рыбакам удалось выловить в общей сложности свыше 580 тысяч тонн тихоокеанской сельди. О рекордном показателе заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков, его слова приводит РИА Новости.

За отчетный период вылов этого вида рыбы на Дальнем Востоке увеличился на 30 процентов к уровню, зафиксированному в 2024 году, уточнил он. Достигнутый результат оказался максимальным за всю историю статистических наблюдений, констатировал Шестаков.

До этого российские рыбаки не могли преодолеть планку в 500 тысяч тонн, добавил он. Так, до 2000 года объем добычи этого вида рыбы в стране не превышал 250-300 тысяч тонн, до 2012-го — 400 тысяч. Поступательное наращивание вылова тихоокеанской сельди Шестаков объяснил «слаженной работой отраслевой науки и рыбаков».

Несмотря на рекордный вылов, в целом суммарные объемы добычи рыбы в России в прошлом году демонстрировали отрицательную динамику. В Росрыболовстве связывали это в том числе аномально низким промыслом сардины. Участники рынка также сетовали на падение вылова трески в Баренцевом море. Негативная динамика затронула и лососевые. С учетом этих факторов эксперты предупреждали россиян о скором подорожании ряда популярных видов рыбы, включая горбушу, семгу и нерку.