Пассажир проник на борт самолета с поддельным билетом и сорвал рейс

Пассажир проник на борт Air France в США с поддельным билетом и был арестован

Пассажир проник на борт самолета Air France в США с поддельным билетом, сорвал рейс и был арестован. Об этом пишет издание People.

Инцидент произошел 25 января в аэропорту Финикс-Скай-Харбор в штате Аризона. Кайс Ахмад Тиллави купил билет на рейс примерно в 14:00, но через 20 минут его бронирование было отменено из-за проблем с оплатой кредитной картой. Тем не менее мужчина зашел в аэропорт незадолго до вылета рейса Air France и смог беспрепятственно пройти в зону посадки.

Затем пассажир попытался попасть на борт, используя недействительный посадочный, но электронная система выдала ошибку. Тогда работник начал проверять его учетные данные и потребовал паспорт, но Тиллави отказался его предъявить. После он ткнул им прямо в лицо сотруднику авиакомпании, и тот разрешил ему пройти. На судебном заседании представитель авиаперевозчика признался, что не нашел мужчину в списке пассажиров рейса.

В итоге о проблеме стало известно до вылета. Тиллави и других пассажиров вывели из самолета из соображений безопасности. Полиция позже выяснила, что турист путешествовал с 20 кредитными картами, семью водительскими удостоверениями, двумя паспортами и поддельными документами о трудоустройстве в США. Его задержали в аэропорту.

Ранее пассажир попытался попасть в самолет без билета и выхватил пистолет у полицейского. Из-за сопротивления при аресте к нему применили электрошокер и перцовый баллончик.