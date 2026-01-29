Пассажир самолета нашел на багажной ленте свои трусы вместо чемодана и попал на видео

Пассажир обнаружил свои трусы и носки на багажной ленте в аэропорту США

Пассажир самолета нашел на багажной ленте свои трусы и носки вместо чемодана и попал на видео. Ролик опубликовала его сестра на своей странице @Laysuperstar в TikTok, на кадры обратило внимание издание People.

Видео было выложено 11 января. 20-летний Хью Лихи прибыл в аэропорт Питтсбурга, США, и собирался забрать свой багаж. «Мы ждали сумку моего брата, но вместо этого на ленте мы обнаружили его трусы и носки, которые выезжали по одному», — написала его сестра Елена в подписи к ролику.

По ее словам, ее чемодан получилось забрать быстро, а багаж брата никак не появлялся. Тогда они обратились в службу поддержки клиентов, чтобы убедиться, что он не потерян. Менеджеры ответили им, что немедленно отправят его на отгрузку. В итоге через несколько минут на ленте появилось нижнее белье молодого человека. «Слава Богу, что рядом никого не было. И слава Богу, что это произошло с Хью, а не со мной», — заключила Елена.

