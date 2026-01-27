62-летнего пассажира арестовали в аэропорту из-за секса с ребенком в Таиланде

PN: Пассажира арестовали в аэропорту Сиднея из-за порнографии с детьми в багаже

Погранконтроль международного аэропорта Австралии обнаружил в багаже пассажира порнографию с детьми. Об этом сообщило издание PerthNow (PN).

В воздушной гавани Сиднея во время досмотра вещей 62-летнего мужчины, прилетевшего из Бангкока, пограничники нашли видеоматериалы занятия сексом с ребенком из Таиланда. Также в руки правоохранительных органов попала личная переписка путешественника с жертвой.

Мужчину арестовали и обвинили в растлении несовершеннолетних. «Когда на устройстве пассажира обнаруживается отвратительный материал, будьте уверены, мы незамедлительно принимаем меры для защиты общества и привлечения виновных к ответственности», — заявила суперинтендант Австралийской пограничной службы Элке Вест.

