Под Москвой три человека стали жертвами утечки газа

В подмосковном Видном произошла утечка газа, не выжили трое

Три человека стали жертвами утечки газа в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал РЕН в Telegram.

Утечка бытового газа произошла в городе Видном. По одной из версий случившегося, причиной стала неисправность газового оборудования.

Известно, что две из трех жертв были рабочими. Также в доме нашли женщину, сведения о ее состоянии уточняются.

Данных о том, сопровождалась ли утечка взрывом или хлопком, не приводится.

В начале января газ взорвался в многоквартирном жилом доме в Первоуральске Свердловской области. После этого начался пожар, который распространился на три квартиры. По одной из версий, взрыв случился из-за нарушения правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием.

