Силовые структуры
16:10, 29 января 2026Силовые структуры

Подростка отправили в СИЗО за жестокую расправу в лесу российского региона

В Ленобласти подросток и его знакомый попали в СИЗО за убийство в лесу
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ленинградской области суд отправил под стражу подростка и его товарища по делу о расправе в лесу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В июне 2025 года в лесу Кингисеппа нашли мужчину без признаков жизни. Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемыми оказались 20-летний летний знакомый потерпевшего и 15-летний подросток. Их задержали и отправили под стражу.

По версии следствия, в лесу у молодых людей внезапно возникли неприязненные отношения к потерпевшему и они напали на него. Мужчине нанесли множественные удары, он не выжил. Чтобы скрыть преступление, юноши спрятали тело, обложив его бревнами и ветками.

Ранее сообщалось, что бизнесмен из Свердловской области избили после отказа платить за крышу.

