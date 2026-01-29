Подростка отправили в СИЗО за жестокую расправу в лесу российского региона

В Ленинградской области суд отправил под стражу подростка и его товарища по делу о расправе в лесу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В июне 2025 года в лесу Кингисеппа нашли мужчину без признаков жизни. Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемыми оказались 20-летний летний знакомый потерпевшего и 15-летний подросток. Их задержали и отправили под стражу.

По версии следствия, в лесу у молодых людей внезапно возникли неприязненные отношения к потерпевшему и они напали на него. Мужчине нанесли множественные удары, он не выжил. Чтобы скрыть преступление, юноши спрятали тело, обложив его бревнами и ветками.

