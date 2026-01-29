Экс-сотрудник аппарата полпреда президента России остался без миллиардного имущества

Суд передал РФ имущество экс-инспектора аппарата полпреда президента в ЮФО

Краснодарский краевой суд признал законной передачу государству имущества бывшего федерального инспектора аппарата полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе (ЮФО) Андрея Коровайко. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

В доход государства изъято 372 объекта недвижимости, среди которых земельные участки сельскохозяйственного назначения, коммерческие и жилые здания и помещения. Они находятся в Краснодарском и Алтайском краях, а также в Ростовской области. Рыночная стоимость изъятого оценивается более чем в 28 миллиардов рублей. Решение вступило в законную силу.

Причиной столь масштабного изъятия стали нормы федерального закона «О противодействии коррупции». Проверка показала, что активы приобретались Коровайко и подконтрольными ему лицами в период, когда на него распространялись запреты и ограничения, связанные с государственной службой.

