Полковник ФСИН лишился премиальных автомобилей и недвижимости на сотни миллионов

Полковника ФСИН Мойсеенко лишили премиальных машин и недвижимости

В Санкт-Петербурге бывшего заместителя начальника регионального ГУ ФСИН лишили дорогостоящего имущества. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

По данным надзорного ведомства, речь идет о бывшем полковнике внутренней службы Сергее Мойсеенко, у которого по иску прокуратуры суд изъял премиальные автомобили и имущество на 100 миллионов рублей в России и на 1,2 миллиона евро за рубежом. Не согласный с таким решением суда первой инстанции высокопоставленный сотрудник ФСИН обратился в городской суд Северной столицы, который оставил прежнее решение суда без изменения.

Мойсеенко регистрировал свое имущество на третьих лиц. 2 июля 2025 года на его 18 домов и девять автомобилей в России и Испании был наложен арест.

В октябре 2025 года Мойсеенко был признан виновным по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Свою вину он не признал. Дзержинский районный суд приговорил его к шести годам лишения свободы. Так как пятью годами ранее ему уже выносили приговор по обвинению в расправе над подчиненным, то по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний Мойсеенко назначили 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением специального звания «полковник внутренней службы».