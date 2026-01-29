Реклама

Польша захотела полностью заблокировать перевозки российской нефти

Виктория Кондратьева
Фото: bob63 / Shutterstock / Fotodom  

Польша предложила Еврокомиссии (ЕК) полностью запретить услуги по морским перевозкам российской нефти в рамках нового пакета санкций. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на источник.

«Польша выступает за отмену действующего не очень эффективного механизма ценового ограничения на российскую нефть и замену его полным запретом на предоставление морских услуг, связанных с торговлей этим российским сырьем», — утверждается в публикации.

По данным издания, полный запрет на морские перевозки не позволит любым судам оказывать услуги по перевозке российской нефти, независимо от того, находится ли судно в санкционном списке. Таким образом, перевозка российской нефти европейскими судами будет полностью запрещена. Отмечается, что 30 января Еврокомиссия проведет конфиденциальные переговоры с Польшей по этому предложению, которое может быть включено в 20-й пакет антироссийских санкций.

Ранее Военно-морские силы Франции задержали в Средиземном море следовавший из России нефтяной танкер.

