18:24, 29 января 2026

Пользователи сети ополчились против грубой стюардессы самолета и призвали ее наказать

Зарина Дзагоева

Фото: Reginald Mathalone / NurPhoto / Getty Images

Грубая стюардесса авиакомпании United Airlines нахамила пассажиру и вызвала гнев путешественников. Пользователи форума Reddit ополчились против нее и призвали наказать бортпроводницу.

Один из пассажиров написал пост о том, что во время очередного перелета первым классом одна из членов экипажа вела себя грубо с ним и с другими попутчиками. Она приносила не те напитки и отказывалась признавать ошибки, повышая голос на клиентов. Более того, большую часть полета бортпроводница провела в телефоне. В комментариях недовольные пользователи сети призвали авиакомпанию предпринять меры.

«Заявите о ней. Я не хочу летать в одном самолете с такими людьми», «Этот человек не может контролировать эмоции и срывается на клиентах», «За такое надо увольнять», «Я тоже стюардесса и считаю это неприемлемым», «Надеюсь, вы пожаловались на нее», — единодушно писали юзеры.

Ранее пользователи Reddit раскритиковали пассажиров самолетов из-за громкого звука телефона при просмотре видео во время ночных перелетов. Автор поста опубликовала снимок сидящей впереди пассажирки, которая что-то смотрела в телефоне.

