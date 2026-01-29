Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:07, 29 января 2026Экономика

Экономию от рассады помидоров на подоконнике опровергли

Биолог Ноздрина: Выращивать огурцы и помидоры дома невыгодно
Виктория Клабукова

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Рассада огурцов и помидоров на подоконнике не помогает экономить на продуктах. Об этом «Газете.Ru» заявила доцент кафедры биологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Татьяна Ноздрина.

Выращивать огурцы и помидоры в квартире из соображений экономии — неразумно, считает специалист. «Если сравнивать домашнее выращивание с покупкой овощей в магазине, экономической выгоды в большинстве случаев не получается», — сказала биолог. Как она объяснила, даже современным гибридам и карликовым сортам овощей, которые адаптированы для рассады дома, требуется щепетильный уход: подсветка. правильный режим полива, подкормка и контроль температуры. Покупка фитоламп, грунта и удобрений выливается в дополнительные траты. Добиваясь хорошего урожая, человеку приходится увеличивать расходы на электроэнергию. Своих денег стоят и семена, напоминает Ноздрина.

С учетом этого себестоимость одного килограмма «домашних» огурцов или томатов, в особенности зимой, даже превышает цены в магазине. Помимо этого, объемы урожая в ограниченном пространстве намного меньше, чем в тепличных или промышленных, а ошибки в уходе за культурой могут и вовсе свести результаты к нулю, подчеркнула Ноздрина.

Тем не менее у «квартирных» овощей есть свои преимущества. Получая такой урожай, можно быть уверенным в отсутствии химикатов, у человека есть возможность контролировать все этапы выращивания, от семени до плода. Несомненным плюсом являются свежесть и вкус, что не всегда можно найти в магазинных овощах. Также терапевтический эффект на человека оказывает сам процесс ухода за растением. Домашнюю рассаду стоит воспринимать как хобби с упором на качество продукции и удовольствие от процесса, нежели способ сэкономить, резюмировала биолог.

Ранее россиянам рассказали, как превратить дачу в «золотую жилу». К примеру, можно заработать на аренде: сдавать дом можно посуточно за 5-15 тысяч рублей за ночь или на долгий срок за 50-60 тысяч рублей в месяц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали «скверными» промежуточные итоги переговоров по Украине. В чем увидели опасность?

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    ФСБ задержала скрывавшегося 10 лет участника знаменитой российской ОПГ

    «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж нового автомобиля

    Вынесен приговор бизнес-партнеру Лерчек за вывод 250 миллионов рублей

    Жители Петербурга увидели два редких явления за ночь

    Россиянка перенесла инсульт в Южной Корее и застряла в стране из-за долгов больнице

    Каллас заявила об отсутствии поддержки Киева со стороны США

    В США назвали три сценария развития ситуации на Украине в 2026 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok