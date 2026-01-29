Экономию от рассады помидоров на подоконнике опровергли

Биолог Ноздрина: Выращивать огурцы и помидоры дома невыгодно

Рассада огурцов и помидоров на подоконнике не помогает экономить на продуктах. Об этом «Газете.Ru» заявила доцент кафедры биологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Татьяна Ноздрина.

Выращивать огурцы и помидоры в квартире из соображений экономии — неразумно, считает специалист. «Если сравнивать домашнее выращивание с покупкой овощей в магазине, экономической выгоды в большинстве случаев не получается», — сказала биолог. Как она объяснила, даже современным гибридам и карликовым сортам овощей, которые адаптированы для рассады дома, требуется щепетильный уход: подсветка. правильный режим полива, подкормка и контроль температуры. Покупка фитоламп, грунта и удобрений выливается в дополнительные траты. Добиваясь хорошего урожая, человеку приходится увеличивать расходы на электроэнергию. Своих денег стоят и семена, напоминает Ноздрина.

С учетом этого себестоимость одного килограмма «домашних» огурцов или томатов, в особенности зимой, даже превышает цены в магазине. Помимо этого, объемы урожая в ограниченном пространстве намного меньше, чем в тепличных или промышленных, а ошибки в уходе за культурой могут и вовсе свести результаты к нулю, подчеркнула Ноздрина.

Тем не менее у «квартирных» овощей есть свои преимущества. Получая такой урожай, можно быть уверенным в отсутствии химикатов, у человека есть возможность контролировать все этапы выращивания, от семени до плода. Несомненным плюсом являются свежесть и вкус, что не всегда можно найти в магазинных овощах. Также терапевтический эффект на человека оказывает сам процесс ухода за растением. Домашнюю рассаду стоит воспринимать как хобби с упором на качество продукции и удовольствие от процесса, нежели способ сэкономить, резюмировала биолог.

Ранее россиянам рассказали, как превратить дачу в «золотую жилу». К примеру, можно заработать на аренде: сдавать дом можно посуточно за 5-15 тысяч рублей за ночь или на долгий срок за 50-60 тысяч рублей в месяц.