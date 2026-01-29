Премьер Британии заявил о расколе в администрации США по одному вопросу

Стармер: Разведка США не согласна с Трампом в вопросе сделки по Чагосу

Американская разведка не согласна с недавно возникшим неприятием президентом США Дональдом Трампом сделки по Чагосу. Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер, сообщает The Guardian.

Стармер также отметил, что американская администрация поддерживала эту сделку, поскольку она укрепляет обороноспособность страны. «Когда к власти пришла администрация Трампа, мы сделали трехмесячную паузу, чтобы дать им время на рассмотрение сделки по Чагосу, что они и сделали на уровне ведомства (...) Таким образом, в США была проведена проверка со стороны соответствующего ведомства, (...) и они поддержали сделку, причем сделали это в очень четкой форме», — заключил британский премьер.

По данным источников на Даунинг-стрит, соглашение, которое было официально одобрено Стармером и его маврикийским коллегой в мае прошлого года, является «свершившимся делом» и не будет сорвано США.

Уточняется, что правительство Великобритании не получило никаких сообщений ни от Государственного департамента США, ни от американских разведывательных агентств, которые заставили бы их поверить в изменение своего мнения, несмотря на пламенную риторику Трампа.

Ранее Стармер заявил, что критика Трампом соглашения о передаче острова Чагос связана с его планом относительно Гренландии. По словам премьера, Трамп хотел оказать давление на него и Великобританию в отношении ценностей и принципов в отношении будущего Гренландии.

