Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:41, 29 января 2026Мир

Премьер Британии заявил о расколе в администрации США по одному вопросу

Стармер: Разведка США не согласна с Трампом в вопросе сделки по Чагосу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jordan Pettitt / Reuters

Американская разведка не согласна с недавно возникшим неприятием президентом США Дональдом Трампом сделки по Чагосу. Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер, сообщает The Guardian.

Стармер также отметил, что американская администрация поддерживала эту сделку, поскольку она укрепляет обороноспособность страны. «Когда к власти пришла администрация Трампа, мы сделали трехмесячную паузу, чтобы дать им время на рассмотрение сделки по Чагосу, что они и сделали на уровне ведомства (...) Таким образом, в США была проведена проверка со стороны соответствующего ведомства, (...) и они поддержали сделку, причем сделали это в очень четкой форме», — заключил британский премьер.

По данным источников на Даунинг-стрит, соглашение, которое было официально одобрено Стармером и его маврикийским коллегой в мае прошлого года, является «свершившимся делом» и не будет сорвано США.

Уточняется, что правительство Великобритании не получило никаких сообщений ни от Государственного департамента США, ни от американских разведывательных агентств, которые заставили бы их поверить в изменение своего мнения, несмотря на пламенную риторику Трампа.

Ранее Стармер заявил, что критика Трампом соглашения о передаче острова Чагос связана с его планом относительно Гренландии. По словам премьера, Трамп хотел оказать давление на него и Великобританию в отношении ценностей и принципов в отношении будущего Гренландии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали «скверными» промежуточные итоги переговоров по Украине. В чем увидели опасность?

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    В России испытали блок управления для турелей на базе ИИ

    В России предложили не включать выходные в число дней отпуска

    Каллас допустила серьезные территориальные уступки Украины

    Седокова показала покрытое красными пятнами тело со словами «все горит»

    В подполье раскрыли подробности деятельности против ВСУ

    Стали известны подробности о мучивших российскую школьницу «гонителей дьявола»

    У мандариновых елок в центре Москвы произошла поножовщина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok