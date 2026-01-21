Премьер Британии пожаловался парламенту на Трампа

Премьер Британии Стармер пожаловался, что Трамп пытался оказать давление на него

Критика президента США Дональд Трамп соглашения по острову Чагос связана с его планом по Гренландии. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе своего выступления в парламенте, передает Reuters.

«Он (Трамп — прим. «Ленты.ру») использовал эти слова вчера с явной целью оказать давление на меня и Великобританию в отношении моих ценностей и принципов в отношении будущего Гренландии», — пожаловался политик.

Ранее Трамп назвал передачу Великобританией Маврикию архипелага Чагос, где находится американская военная база на острове Диего-Гарсия, актом абсолютной слабости и великой глупости. Американский лидер связал эту ситуацию с вопросом о Гренландии, призвав Данию и ее европейских союзников «поступить правильно» и отдать США остров из соображений национальной безопасности.

В ответ на это, представитель британского правительства заявил, что Лондон никогда не пойдет на компромисс в вопросах национальной безопасности.

