Трамп рассказал о великой глупости Британии

Трамп назвал великой глупостью передачу Британией острова с базой США Маврикию

Передача Великобританией Маврикию острова Диего-Гарсия, где находится военная база США, является актом абсолютной слабости и великой глупости. Об этом на своей странице в соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

«Шокирует тот факт, что наш "блестящий" союзник по НАТО планирует передать остров, где расположена жизненно важная военная база США, без какой-либо причины», — написал политик. Он заявил, что этот шаг будет замечен Россией и Китаем как признак слабости.

Американский лидер связал эту ситуацию с вопросом о Гренландии, призвав Данию и ее европейских союзников «поступить правильно» и отдать США остров из соображений национальной безопасности. Трамп подчеркнул, что при его руководстве США пользуются «беспрецедентным уважением», в отличие от, по его мнению, слабой политики союзников.

Ранее президент США Дональд Трамп показал картину, на которой он водружает флаг своей страны на территории Гренландии. На ней Трамп держит в руках флаг США, около президента стоят госсекретарь страны Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс. Рядом установлена табличка «Гренландия — территория США с 2026 года». При этом звезд на флаге США осталось 50.