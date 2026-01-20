Реклама

Великобритания ответила на слова Трампа о великой глупости

Правительство Британии ответило Трампу на слова о передаче острова Диего-Гарсия
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Jose Luis Magana / AP

Правительство Великобритании заявило, что никогда не пойдет на компромисс в вопросах национальной безопасности. Так представитель правительства королевства ответил президенту США Дональду Трампу на его слова о передаче Лондоном Маврикию острова Диего-Гарсия, где находится военная база США, сообщает Reuters.

«Мы действовали, потому что база на Диего-Гарсии оказалась под угрозой после того, как решения суда подорвали нашу позицию и помешали бы ее функционированию в будущем в соответствии с планом», — говорится в заявлении.

Отмечается, что сделка обеспечивает функционирование совместной американо-британской базы на Диего-Гарсии на протяжении многих поколений.

Ранее Трамп прокомментировал решение Лондона, назвав его актом абсолютной слабости и великой глупости. Американский лидер связал эту ситуацию с вопросом о Гренландии, призвав Данию и ее европейских союзников «поступить правильно» и отдать США остров из соображений национальной безопасности.

