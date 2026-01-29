Промежуточные итоги переговоров по Украине оценили фразой «звучит очень скверно»

Военблогер Живов назвал скверными промежуточные итоги Марко Рубио по Украине

Промежуточные итоги переговоров по Украине, подведенные госсекретарем США Марко Рубио, «звучат очень скверно». Такой фразой выводы американского политика из отчета перед конгрессом оценил российский военблогер Алексей Живов, его заявление опубликовано в Telegram.

Скверными из доклада Рубио Живов назвал пункты о стремлении США добиться размещения европейских воинских контингентов на Украине после окончания спецоперации, а также запланированный договор о безопасности между Киевом и Вашингтоном.

«Звучит это все очень скверно: и условные британские войска под Белгородом, и договор о коллективной безопасности США и Украины», — заявил он. Живов отметил, что особенно скверно позиция США звучит на фоне требований по Венесуэле, в которой Вашингтон хотел бы прекратить любое российское присутствие.

28 января госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что перечень нерешенных вопросов по урегулированию конфликта на Украине сократился до одного — территориального. Он касается территориальных претензий на Донецкую область.